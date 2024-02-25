مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث سير بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين بكسور وكدمات متعددة بأنحاء الجسم ، في حادث إنقلاب سيارة ، بطريق وادي النطرون / الضبعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل الجثة إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة إنقلاب سيارة بطريق وادي النطرون / الضبعة .

أسفرت الواقعة عن مصرع م.ص.23سنة ومقيم محافظة قنا ، وإصابة كل من س.م.33سنة ،م.ش.33سنة ، أ.ع.55سنة ، أ.م.36سنة ، ويقيمون محافظة كفر الشيخ ، ع.ع.24سنة ويقيم مركز الدلنجات ، بكسور وكدمات متعددة بأنحاء الجسم .

تم نقل الجثة إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .