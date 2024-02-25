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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث سير بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين بكسور وكدمات متعددة بأنحاء الجسم ، في حادث إنقلاب سيارة ، بطريق وادي النطرون / الضبعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل الجثة إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة إنقلاب سيارة بطريق وادي النطرون / الضبعة .

أسفرت الواقعة عن مصرع م.ص.23سنة ومقيم محافظة قنا ، وإصابة كل من س.م.33سنة ،م.ش.33سنة ، أ.ع.55سنة ، أ.م.36سنة ، ويقيمون محافظة كفر الشيخ ، ع.ع.24سنة ويقيم مركز الدلنجات ، بكسور وكدمات متعددة بأنحاء الجسم .

تم نقل الجثة إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

 

 

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