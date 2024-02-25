طائرة الزمالك إلى نهائى كأس السوبر وينتظر الأهلي

بعد الفوز على بتروجيت

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى الدور النهائي لبطولة كأس السوبر، بعد فوزه على بتروجت بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على صالة اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 16

25 - 17

25 - 22

وسيواجه فريق طائرة الزمالك الفائز من لقاء الأهلي وطلائع الجيش في نهائي البطولة، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة اتحاد الشرطة.

ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً، ومحمد علي مدرباً، وأحمد سعودي طبيباً، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.