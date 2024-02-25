لدغات

الأحد 25/فبراير/2024 - 07:47 م 2/25/2024 7:47:31 PM

رابطة الأندية التى يديرها أحمد دياب وعامر حسين أفسدت طعم ومذاق الدورى العام وجعلته أضحوكة أمام دول العالم لأن جمال علام رئيس اتحاد الكرة سلم لهم اللعبة تسليم مفتاح وتفرغ للمكاسب والمغانم وآخرها رئاسته لاتحاد شمال أفريقيا.

الأهلى لعب فى غانا الجمعة بعد رفض الكاف تأجيل مباراته مع ميدياما وعاد السبت ومن الممكن أن يلعب مباراته مع بيراميدز غداً الثلاثاء أو الأربعاء لكن تاجر الأخشاب قام بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى بدون داع لأنه لم يستوعب درس الكاف.

فى نفس الوقت لعب الزمالك أمس الأحد فى الجزائر ويعود اليوم الاثنين ليلعب يوم الخميس مع الداخلية.

اشمعنى بقى يا شهبندر تجار الخشب؟

اتقِ الله!!

> العقلية المتخلفة سبب البلاء فى كل شىء.

واكبت زيارة مجلس الأهلى للزمالك صباحًا.. إقامة مباراة الزمالك والاسماعيلى مساء فلم يرق ذلك لجمهور الاسماعيلى لأن بينهم وبين الأهلى عداء، الزمالك برىء منه لأنهم هم الذين فرطوا فى لاعبيهم وباعوهم للأهلى وقبضوا الثمن ويومها لم يتدخل الزمالك لأن ذلك شأن داخلى للاسماعيلى دفع ثمنه معاناته سنوياً من شبح الهبوط.

وكما بحث الاسماعيلى عن مصلحته مع الأهلى.. رحب الزمالك بإعادة المياه الراكدة مع الأهلى إلى مجاريها ليس لمصلحة خاصة ولكن من أجل مصلحة الوطن الذى يضم كل اطياف الشعب.. فإذا بقلة منحرفة من جمهور الاسماعيلى أرادت إرسال رسالة غضب للأهلى فأصابت جرحاً فى مشاعر الزمالك لا داعى لها لأننا لن نكرر ذكريات الماضى لأنها محفورة فى قلوب الناس المحترمين!

> اتحاد الكرة عين محمد يوسف مدرباً للمنتخب ووقع العقد وكتب الشرط الجزائى وبعد يوم واحد أقاله وعين حسام حسن بدلاً منه فتمسك يوسف بالشرط الجزائى دون أن يعمل.. فاتحاد الكرة عزبة وبينفق من أموال الأندية الغلابة.. وطبعاً احتاس ورفض صرف الشرط الجزائى وارتكب كارثة أكبر بتعيين يوسف مساعدًا للمدير الفنى للاتحاد علاء نبيل علشان لا يحصل على الشرط الجزائى ويحصل على مرتب أعلى لعدة سنوات جالساً فى شمس حديقة اتحاد الكرة.

وزير الشباب والرقابة الإدارية.. هو اتحاد الكره لقيط ومالوش أب يحاسبه؟

> آخر كلام:

فاقد الشىء لا يعطيه.

الكلام لرئيس اتحاد الكرة ورئيس رابطة الأندية!!