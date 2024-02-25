مسابقة فنية للأشغال اليدوية للنشء بمراكز شباب بيلا

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ، المسابقة الفنية في الأشغال اليدوية للنشء التى نظمتها إدارة شباب بيلا، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ خلال شهر فبراير الحالي بمشاركة 25طليع وطليعة بمركز شباب ابشان وتخضع الأعمال الفنية للتحكيم بالإدارات الفرعية ويتم تصعيد الأعمال الفائزة للمنافسة على مستوى المديرية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماماً كبيراً بملف تنمية المواهب الإبداعية و دعمها بتقديم كافة الإمكانيات بمراكز الشباب، مضيفاً أن المسابقة التي تنظمها إدارة تنمية النشء بالمديرية مستمرة على مستوى الإدارات الفرعية ويتم تصعيد الأعمال الفنية الفائزة لتخضع للجنة التحكيم بالمديرية لتقييمها وإعلان الفائزين بالمسابقة على مستوى المحافظة.

أوضح الدكتور عزت محروس ،وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ان الورشه تضمنت تدريب الطلائع على عمل فوانيس ،وزينه رمضان ، قدمتها سمر متولى ، مدربة الأشغال اليدوية والحرفية، بإشراف مصطفى غريب ،وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبني أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء ، و محمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا ، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.

