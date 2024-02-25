غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بمطاي

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا، حيث تنظم مديرية الصحة ، غدا الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية نجم إحدى قرى مركز ومدينة مطاي شمال المنيا، وذلك على مدار يومين متتاليين ٢٦ و٢٧ فبراير الجاري ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية، والتي تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.