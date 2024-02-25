وصول 1500 رأس ماشية سوداني لمجزر وادي دارا برأس غارب

علن اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، عن وصول 1500 رأس ماشية سوداني الي مجزر وادي دارا بالمدينة تمهيداً لذبحها خلال الأسبوع الجاري وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة في متناول الجميع.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص العجول قبل استلامها، والتأكد من مطابقتها لكافة مواصفات الجودة القياسية، مشيراً أن مجزر وادي دارا مجهز علي أعلي مستوي.

وفي ذات السياق أضاف اللواء ممدوح نديم، أنه سيتم وصول 10000 رأس ماشية قبل بداية شهر رمضان ، مما يساهم في توفير احتياجات السوق المحلي من أجود أصناف اللحوم الطازجة، وبأسعار مناسبة.

وصرح اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم البدء فى تجهيز معرض أهلا رمضان، وذلك لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لاهالى المدينة، مضيفًا أنه تم التنسيق مع الحاج على ضاحى نائب رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر والمهم محمد حسن مدير إدارة التموين برأس غارب على اقامة شادر يشمل جميع المنتجات والسلع الغذائية، مشيراً إلى أن مكان المعرض أمام البنك الاهلى بشارع قناة السويس .

يأتى هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى، بتوفير السلع والمنتجات الغذائية باسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بجميع مدن المحافظة .