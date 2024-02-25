جامعة الأقصر تواصل انعقاد المقابلات الشخصية للمتقدمين لبرنامجي الماجستير والدكتوراة المهنية

واصلت لجنة المقابلات انعقادها بجامعة الأقصر، الاستماع للمتقدمين للحصول على الماجستير المهني، والدكتوراة بالجامعة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور وليد عبد الله، مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

وتشكلت لجنة المقابلات تحت إشراف الأستاذ الدكتور حمدي حسين، من كل من: الأستاذ الدكتور محمد نمر علي أحمد، أستاذ إدارة الإعمال بكلية التجارة، جامعة سوهاج، ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين لقطاع العلوم التجارية، والأستاذ الدكتور وليد عبد الله، مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، والدكتور عبد الله فيصل، المدير التنفيذي لبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة أسيوط، والدكتور محمد عزام عبد المجيد، الأستاذ المساعد بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي.

يشار إلى أن جامعة الأقصر، قد أعلنت عن فتح باب التقدم للتسجيل في برنامجي الماجستير والدكتوراه المهنية بالشراكة مع كلية التجارة جامعة أسيوط، وتنعقد المقابلات على مدار الأيام الثلاثة 24، 25، 26 فبراير الجاري.

وتستمع اللجنة غدًا الإثنين للمتقدمين للالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة المستشفيات، وذلك في تمام العاشرة صباحًا، بكلية الآثار.