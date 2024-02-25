موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني والقناة الناقلة

يستضيف فريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد نظيره إشبيلية مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.



موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

تنطلق مباراة نادي ريال مدريد وإشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

تذاع مباراة ريال مدريد إشبيلية في الدوري الاسباني عبر قناة beIN sports HD 1.



كانت مباراة الذهاب بين إشبيلية وريال مدريد في الدور الأول للبطولة، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب إشبيلية.



ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني، وفي رصيده 62 نقطة، يليه برشلونة بـ57 نقطة بعد فوزه أمام خيتافي بنتيجة 4-0.

فيما يتواجد إشبيلية في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الليجا ويمتلك في رصيده 24 نقطة.