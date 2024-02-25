مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، اليوم الأحد، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 25-2-2024، وحتي الخميس الموافق 29-2-2024، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتي الثانية عصرًا.

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

فارسكور - شرباص وذلك يوم الأحد الموافق 25-2-2024.

كفر البطيخ - ميدان الجمعية وذلك أيام الأحد الموافق 25-2-2024 والأثنين الموافق 26-2-2024 والثلاثاء الموافق 27-2-2024.

فارسكور - ميت الشيوخ وذلك يوم الأثنين الموافق 26-2-2024.

الخياطة - مجمع الخياطة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27-2-2024.

دمياط - منطقة المطرى وذلك يوم الأربعاء الموافق 28-2-2024.

كفر سعد - شارع السوق وذلك يوم الأربعاء الموافق 28-2-2024.

دمياط - ميدان باب الحرس وذلك يوم الخميس الموافق 29-2-2024.

فارسكور - أمام جامع النصر وذلك يوم الخميس الموافق 29-2-2024.

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير)

وأكدت الشركة، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.