وفاة بطلة فيلم "جيمس بوند" عن عمر ناهز 80 عامًا

رحلت عن عالمنا منذ قليل النجمة العالمية باميلا سالم، عن عمر ناهز 80 عاماً، واشتهرت بدور Moneypenny فى فيلم جيمس بوند Never Say Never Again.

وكانت لعبت باميلا سالم، عن دور السكرتيرة الشهيرة في الفيلم غير الرسمي لـ 007، وكان من بطولة شون كونري، وظهرت أيضًا أمام كونري فى الفيلم الكلاسيكي The First Great Train Robbery عام 1978.

معلومات عن النجمة باميلا سالم

هي ممثلة سينمائية وتلفزيونية بريطانية من أصل أنجلو - هندي، ولدت في 22 يناير 1944 في بومباي بالهند، تعلمت في جامعة هايدلبردج في ألمانيا ثم في المدرسة المركزية للخطاب والدراما في لندن بإنجلترا.

ويشار إلى أن كانت باميلا سالم، معروفة أيضًا بلعب دور البروفيسور راشيل جنسن في فيلم Doctor Who في الثمانينيات، الذى فقامت ببطولته إلى جانب سيلفستر مكوي، الممثل السابع الذي لعب دور Time Lord الفخري، ومن ثم ظهرت لاحقًا في المسلسل الإذاعي العرضي Counter Measures، قبل العودة إلى السلسلة في عام 2020 للدراما الصوتية الروبوتات.

تشمل بعض الاعتمادات الأخرى لـ باميلا سالم الدراما الطبية ER وعروض الخيال العلمي Blake’s 7 وThe Tripods وInto The Labyrinth.

وظهرت أيضًا في المسلسل الدرامي الأمريكي The West Wing، حيث لعبت دور رئيسة وزراء المملكة المتحدة الخيالية مورين جراتي، وفي Eastenders كعضو في المافيا جوان فرانسيس.