الزمالك يلتقي أبو سليم تحت شعار لا بديل عن الفوز بكأس الكونفدرالية الليلة

يلتقي فريق الكرة الاول بنادي الزمالك تحت القيادة الفنية للبرتغالي جوزيه جوميز، مع نظيره أبوسليم الليبي في المباراة التى تجمع بين الفريقين، بالجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

لا بديل عن الفوز

ويأمل البرتغالي جوزيه جوميز، فى تحقيق الانتصار وكتابة بطاقة التعارف مع جماهير الزمالك، فتحقيق الفوز اليوم، يذهب بالفريق الابيض لاعتلاء مجموعته قبل مباريات الجولة السادسة القادمة.



وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على استاد 19 مايو بمدينة عناب الجزائرية.



وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مدينة عنابة الجزائرية، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

قائمة الزمالك أمام أبو سليم الليبي

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.