الأتربي : جوزيه جوميز يشبه "مورينيو"

شبه محمد الأتربي، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد بنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض بمواطنه المدرب المخضرم جوزيه مورينيو.

أضاف الأتربي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "جوميز شخصية قيادية وعقدنا معه جلسة قبل التوقيع وهو مدير فني مميز وأتوقع له نتائج مميزة مع الزمالك خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "المجلس كان يهدف في التعاقد مع لاعبين صغار السن وهو الأمر الذى حدث، ولكن صفقة عبدالله السعيد استثنائية وكان من المفترض أن ينضم منذ سنوات إلى القلعة البيضاء".

يلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ابو سليم، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تبدأ المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.