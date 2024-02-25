محمد الأتربي يكشف تفاصيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالزمالك

قال محمد الأتربي، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أن أعضاء اللجنة يعشقون القلعة البيضاء وخدمة النادي.

أضاف الأتربي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "لجنة الاستثمار تتكون من محمود الجمال، طارق يوسف، جمال العدل، أحمد فؤاد الوطن، طارق نديم، محمد فاروق، عمرو الجنايني، يحيي أبو الفتوح، أيمن ممدوح عباس، تامر وجيه".

وواصل: "أتوجه بالشكر للجنة وكابتن حسين السيد بسبب مشاركته الكبيرة في دفع غرامة القيد لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي".

وأوضح: "هناك اجتماعات مستمرة بين أعضاء اللجنة سواء بالحضور أو عبر زووم وكابتن حسين لبيب يحضر هذه الاجتماعات".

دور لجنة الاستثمار بنادي الزمالك

أوضح محمد الأتربي، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أنه تم دفع مبلغ 2 مليون و 750 ألف دولار كغرامات منذ وجود مجلس الإدارة.

أضاف الأتربي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "دور اللجنة إيجاد أفكار وحلول وترجمتها على أرض الواقع من أجل خدمة نادي الزمالك، أعضاء اللجنة لا يبخلون بالأفكار عن القلعة البيضاء".

وواصل: "نادي الزمالك يسير في الطريق الصحيح مع كل الأشخاص الذين يتواجدون في الوقت الحالي ويرغبون في خدمة النادي".