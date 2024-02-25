المدير التنفيذي لنادي أبوسليم : علاقتنا رائعة بالزمالك وزيزو وشيكابالا الافضل

أكد فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبوسليم الليبي أنهم اختاروا الجزائر بسبب وجود ملعب واحد في تونس مسموح لهم باللعب في افريقيا مؤكدا أنهم سيفتتحون ملعبهم في الفترة المقبلة

وأضاف فوزي الحراري في تصريحات لبرنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن عبر قناة dmc: أن هناك مشاكل تقنية وراء قرار عدم الاذاعة للمباراة قبل قبل العودة من جديد واذاعة المباراة .

وأضاف ان فريق ابوسليم يجلس مع الزمالك في نفس الفندق والاجواء بيننا رائعة والعلاقة أكثر من رائعة بيننا ودائما علاقتنا بالجميع جيدة .

واختتم تصريحاته مؤكدا أن زيزو وشيكابالا الابرز في الزمالك والاهم في الفريق حاليا في ظل غياب عبد الله السعيد بسبب عدم القيد افريقيا .