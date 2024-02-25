خبير مالي يتوقع استكمال البورصة لموجة صعودها خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن يستكمل مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجه صعوده، بدعم من التدفقات النقدية، التي ضخها المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والعربية في العديد من الأسهم القيادية.

كما تتوقع "مسعود" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي مستوي 30600 نقطة، مع تحرك الأسهم القيادية التي من شأنها دفع المؤشر لتجاوز هذه النقاط، مستهدفا مستويات جديدة.

تتوقع أيضا أن يصطدم المؤشر بمستوي المقاومة 30200 نقطة، على أن تكون منطقة الدعم عند مستوى 29200 نقطة.

كان أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية قد اتسم بالنشاط الكبير، رغم عمليات جني الأرباح، والعمليات التصحيحية التي تحققت في نفس الجلسات.

كما أتسمت حركة الأسهم بالارتفاعات، نتيجة تنقل السيولة بين القطاعات المختلفة، التي حققت صعودا متميزا، خاصة أسهم مؤشر الشركات المتوسطة، والذي حقق قفزات لم تسجل من قبل.

شهدت قطاعات التصنيع، والحديد، والعقار، تدفقات في السيولة، خاصة قطاع البنوك الذي جنى ثمار عملية رفع أسعار الفائدة، على حركة الأسهم البنكية التي شهدت ارتفاعات قياسية.

رغم الارتفاعات في نفس الجلسة، إلا أن الجلسة شهدت أيضا عمليات تصحيح، مما ساهم في تماسك السوق، الذي واصل رحلة الصعود.