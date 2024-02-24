أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بتجديد حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بسرقة شخص بالاكراه بدائرة قسم ثان العبور ، كما امرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال المجنى عليه.

قرار جديد في وافعة سرقةشخص بالاكراه في العبور

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور يفيد ورود بلاغ بسرقة سيارة ملاكى وبداخلها هاتف محمول من مالكها بالإكراه.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث قسم ثان العبور ان وراء ارتكاب الواقعة(عاطل، سائقَين "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة سيارة ملاكى وبداخلها هاتف محمول من مالكها بالإكراه عقب التعدى عليه بالضرب وإصابته بإستخدام أسلحة بيضاء بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد فكرى والنقيب عبدالرحمن احمد والنقيب خالد عبدالعظيم والنقيب احمد نجيب معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأفادوا بتخلصهم من الأسلحة المستخدمة فى إرتكابها، وأرشدوا عن (السيارة والهاتف المحمول "المستولى عليهما").

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات.