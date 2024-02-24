القبض على شقيقين أنهيا حياة فلاح بالمنيا |السر الخلافات

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، على شقيقين لاتهامهما بإنهاء حياة مزارع إثر خلافات قديمة بينهم بالمنيا، وتوالت النيابة التحقيق .

القبض على شقيقين أنهيا حياة فلاح بالمنيا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فلاح ادعاء ضرب من الاخرين بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبه بسيارة إسعاف وتبين مصرع علاء. م بسبب ضرب من الآخرين إثر خلافات سابقة وتم القبض على المتهمين أحمد. ع، ومحمد. ع، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع عامل داخل ماكينة فرم قمامة بالمنصورة

كما لقي عامل مصرعه فرما داخل ماكينة فرم قمامة داخل مصنع سندوب بالمنصورة، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة العامة التحقيق .

واستقبلت مشرحة مستشفى المنصورة الدولى جثمان عامل، لقي مصرعه داخل مكينة فرم القمامة بمصنع بسندوب بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية "مقلب سندوب"، وجرى نقل الجثة متهتكة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للعميد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من شرطة النجدة يفيد بوفاة عامل داخل مصنع تدوير القمامة بسندوب.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة بقيادة رئيس المباحث، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط عامل داخل كسارة القمامة جثة متهتكة ويدعى "محمد خليل منصور ابراهيم"، 32 عامًا، ومقيم بقرية المالحة مركز المنصورة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التى أمرت بالتحرى حول الواقعة.

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