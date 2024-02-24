4 جامعات توقع بروتكول ضمن مشروع بولونيا إقليم جنوب الصعيد

وقع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بروتوكول تعاون مع رؤساء جامعات سوهاج، الأقصر، أسوان، لاستحداث وتنفيذ عملية بولونيا بجامعات إقليم جنوب الصعيد.

ضمن فعاليات المجلس الأعلى للجامعات المقام بجامعة الوادي الجديد برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويشارك بالبروتوكول الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، الدكتور ايمن عثمان رئيس جامعة أسوان.

رئيس جامعة جنوب الوادي

ويرتكز البروتوكول الذي يطبق مبدئيا بكليات التربية على التعاون في مجالات البحث العلمي، التدريب، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تبادل الخبرات، البحوث المشتركة ،البرامج التدريبية، ورش العمل والزيارات الميدانية.

أهداف المشروع:

وقال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن المشروع لتوحيد اللوائح والمناهج الدراسية وعدد الساعات المعتمدة لكليات جنوب الصعيد في جامعات سوهاج وجنوب الوادي والأقصر وأسوان وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر، تحت مسمى بولونيا جنوب الصعيد.

على غرار ما حدث في "عملية بولونيا" في عام 1999 والتي تمت في مدينة بولونيا الإيطالية لإصلاح التعليم العالي الأوروبي وانضم اليها 29 دولة أوربية، والتي تعمل على توحيد المناهج وعدد الساعات المعتمدة وعدد سنوات التخرج في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأضاف يهدف أيضا إلى تحقيق المزيد من الاتساق في نظام التعليم والدراسة والامتحانات في جميع جامعات إقليم جنوب الصعيد.

وتابع.. بما يسهم في اعداد خريجين متميزين مؤهلين اكاديميا ومهنيا واخلاقيا وقادرين على اجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تلبي متطلبات سوق العمل باستخدام التقنيات الحديثة وبما يحقق التنمية المستدامة.

ونوه أن المشروع سيعمل على سهولة انتقال الطلاب من جامعة لأخرى داخل الإقليم دون "مقاصة" أو عقبات في استكمال الدراسة فضلا عن التيسير على طلاب الدراسات العليا.

كما يسهل انتقال الطلاب الدوليين من جامعة لأخرى وبالتالي زيادة عدد الطلاب الدوليين(الوافدين) في جامعات الإقليم.

وأبرز رئيس الجامعة، أن المشروع يتيح كذلك أن تتشارك الجامعات في تحديد الأولويات التعليمية والتعرف على التحديات التعليمية ومتطلبات سوق العمل وغيره.

وبيّن أن مشروع عملية بولونيا جامعات إقليم جنوب الصعيد مفتاحا لبناء الثقة اللازمة للتنقل التعليمي الناجح والتعاون الاكاديمي بين جامعات الإقليم مع ضمان الاعتراف المتبادل بالمؤهلات وفترات التعلم في جامعات الإقليم.

بالإضافة الى الالتزام بتنفيذ نظام ضمان الجودة وتعزيز جودة وملائمة التعليم والتدريس بما يسهل تنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين مما يجعل التعليم العالي لجامعات إقليم جنوب الصعيد اكثر شمولا وسهولة في الوصول اليه واكثر جاذبية وتنافسية.