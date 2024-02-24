السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تجديد حبس عصابة "أبو هشيمة وأوكا" للاتجار بالمواد المخدرة ببنها

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بتكوين  تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة ، وسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، واستعراض قوة بدائرة قسم ثاني بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تجديد حبس عصابة “أبو هشيمة وأوكا ” للاتجار بالمواد المخدرة ببنها 

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية،  تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ،ووردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص وهم: "مصطفي" وشهرته مصطفي اوكا، و"درويش.ي" و"محمد" وشهرته ابو هشيمة، تخصصوا في الاتجار في المواد المخدرة، وسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية واستعراض قوة، متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب مصطفي الديب معاون أول قسم ثان بنها تم ضبط المتهمين وبحوزتهما، كمية من نبات البانجو والحشيش، وسلاح ناري بندقية، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما، اقروا جميعا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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