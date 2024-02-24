خالد الجندي: مشروع "رأس الحكمة" نصر وتأييد من الله لبلدنا

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على توقيع مشروع “رأس الحكمة” بالأمس، مشددًا على أن هذه الصفقة تعتبر تأييد ونصر من الله سبحانه وتعالى.

مشروع رأس الحكمة:

وأوضح “الجندي”، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية “دي أم سي”، أن هناك فرحة شديدة بنصر الله بتوقيع مشروع “رأس الحكمة”، مؤكدًا أن هناك أمر أخر دليل على نصر الله، هو الشماتة فى الذين خسروا اليقين فى الله، اللى كانوا لا يثقون فى نصر الله على مصر.

وتابع: "بما تسمع رئيس الوزراء كان يقول إن المشروع مخطط يشمل تنمية مطروح والعلمين، وكذلك يستهدف جذب ٨ ملايين سائح، كل ما سمعناه فى المؤتمر امس يدعونا الى التفاؤل واننا على الطريق الصحيح بالله، وانا كنت اول واحد بقول اربطوا الازمة بثقتنا في الله، وكلنا ثقة فى الله وربنا نصرنا واراد الله ان يصفعهم على وجهوهم".