وفاة 3 عمال سقطوا في بيارة صرف صحي بالشرقية

توفي 3 عمال يومية؛ جراء سقوطهم في بيارة صرف صحي أثناء عملهم لدى مقاول مشروع للصرف الصحي في قرية القصبي شرق بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثامين إلى مستشفيي الجمالية العام بالدقهلية والحسينية المركزي بالشرقية، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بسقوط 3 عمال يومية في بيارة صرف صحي بقرية القصبي شرق بدائرة بمركز صان الحجر، ما أسفر عن وفاتهم.

على الفور، انتقل رجال الشرطة والاسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثث الثلاثة، وبالفحص تبين وقوع الحادث أثناء قيام العمال المتوفين بعملهم لدى مقاول في صيانة بيرة للصرف الصحي، ما أسفر عن وفاتهم مختنقين، وتم نقل الجثامين إلى مستشفيي الجمالية العام بالدقهلية والحسينية المركزي والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.