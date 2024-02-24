تحصين 138 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.

و فى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام والتي بدأت أعمالها في ٢٧ يناير ٢٠٢٤م قامت المديرية عن طريق (١٨٠ ) لجنة خلال الأسبوع الثالث من الحملة بتحصين ( ١٣٨ ألف و ٨١٢ ) رأس ماشية ما بين تحصين ( ٧١ ألف و ٤٦١ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الجلد العقدى و ( ٦٧ألف و ٣٥١ ) رأس ماشية للوقاية من مرض جدرى الأغنام وترقيم وتسجيل ( ٥٤٧١) رأس ماشية ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتم عقد (١٧٧٠) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين على الحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية شهداء بحر البقر ٢ التابعة لمركز ومدينة الحسينية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كلا من السادة مديرى إدارات ( الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الارشاد ) بالمديرية و مدير و أطباء ادارة الحسينية البيطرية ومدير وأطباء وحدة شهداء بحر البقر ٢ البيطرية وعدد من أطباء إدارة فاقوس البيطرية وجميع العاملين بها وأطباء معهد بحوث صحة الحيوان وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٤٠٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و إجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ٣٧٠) رأس ماشـية و أغنام ودواب و(٢٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية و رش (١٢٠٠) رأس من الماشية والأغنام والدواب لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد ( ٥٥٠ ) طائر وترقيم وتسجيل (٣٠) حيوان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

كما قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الجوينى التابعة لمركز و مدينة كفرصقر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري وذلك بحضور كلا من مديري إدارات ( الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الإرشاد) بالمديرية ومدير إدارة و أطباء كفر صقر البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير وحدة الجويني البيطرية وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٣٠٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢٠٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار و الرعاية التناسلية لـ ( ٢٥٠) رأس ماشـية و (١٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٦٥٠ ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٣٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج أمراض الدواجن لعدد ( ٥٥٠ ) طائر وترقيم وتسجيل (١٣٠) حيوان وسحب عدد ( ١٣٠ ) عينة دم للفحص من مرضي السل والبروسيلا وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.