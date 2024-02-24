جثة عارية تثير الذعر بالدقي

تكثف أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم السبت، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص بدون ملابس داخل موقف إحدى محطات أتوبيسات النقل العام في الدقي.

مناظرة الجثمان ومعاينة مكان الواقعة كشفت العثور على الجثة داخل "بطانية" وحولها بقع دماء غزيرة مصدرها إصابات في منطقة الحوض.

عقب إخطار النيابة العامة بالواقعة، طلبت نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها، لكشف أسباب الوفاة وتحديد توقيت حدوثها بمعرفة الطبيب الشرعي، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة.