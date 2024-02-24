نشر اسماء الفائزين في الانتخابات النهائية لنقابة المهندسين في دمياط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة دمياط، إنتهاء أعمال فرز الأصوات والنتيجة

وفاز في انتخابات نقابة المهندسين في شعبة ميكانيكا محمد فوزي عجوة، وشعبه كهرباء إبراهيم عبد الغفار بدران، ودعاء عارف عرابي وشعبة مدني سمير ناصر بحوت، وهبة السيد عبد اللطيف، ومحمد هانئ قنديل وشعبة عمارة محمد محمد الشعراوي.

وكانت الانتخابات قد شهدت منذ الساعات الأولى من بداية أعمال التصويت، توافدا للمهندسين وأنصارهم أمام مقر النقابة، وسارت الانتخابات هادئة طوال فترة التصويت وحتى إعلان النتيجة دون أي مشاكل.



وحرص أنصار المرشحين على توزيع البرامج الانتخابية، على مدار اليوم أمام النقابة الفرعية دون الإخلال بنظام الانتخابات. واضاف عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط واضاف بادي مهندسين دمياط أن مشاركة الشباب كانت أبرز المشاهدين التي شهدتها انتخابات اليوم، مؤكداً وجود حرص شديد من شباب المهندسين على المشاركة سواء بالتصويت أو الترشح مما يعطي مؤشرا إيجابيا لمستقبل أعضاء النقابة حيث تقدم بخالص التهاني للزملاء الناجحين في انتخابات التجديد النصفي.

B43B2B7F-8429-492F-9B5C-018012DB766B

2E67A622-9977-450E-AF8C-D17F655F6B5D

77CA2AAE-3ACF-4493-9203-7237628DB00A

12BDFCB5-F147-4DCC-B42B-D9CAC9FC0CF3

22CC64A1-C22E-44DF-82B4-09DDD9E191E6

252726AD-9D2B-4949-86F3-6197CD8CA0C0

D6EC1A57-5EAA-4F70-97AC-B26260ADFD62

1629D329-B849-4483-9079-E79BECCAEC77

DBEE488C-98B4-43AF-8DEC-B6727D81E757

A3212E8D-4813-4963-8D09-318424FEBC7F

25989046-B735-4268-BF1A-0F67C9A7B242

DBADCDD8-4F0E-496C-934D-11F4B4B5E9B8

A7DDFFEA-23DD-40DF-9BA0-C5F415B9FFFD