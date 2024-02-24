نشر اسماء الفائزين في الانتخابات النهائية لنقابة المهندسين في دمياط
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة دمياط، إنتهاء أعمال فرز الأصوات والنتيجة
وفاز في انتخابات نقابة المهندسين في شعبة ميكانيكا محمد فوزي عجوة، وشعبه كهرباء إبراهيم عبد الغفار بدران، ودعاء عارف عرابي وشعبة مدني سمير ناصر بحوت، وهبة السيد عبد اللطيف، ومحمد هانئ قنديل وشعبة عمارة محمد محمد الشعراوي.
وكانت الانتخابات قد شهدت منذ الساعات الأولى من بداية أعمال التصويت، توافدا للمهندسين وأنصارهم أمام مقر النقابة، وسارت الانتخابات هادئة طوال فترة التصويت وحتى إعلان النتيجة دون أي مشاكل.
وحرص أنصار المرشحين على توزيع البرامج الانتخابية، على مدار اليوم أمام النقابة الفرعية دون الإخلال بنظام الانتخابات. واضاف عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط واضاف بادي مهندسين دمياط أن مشاركة الشباب كانت أبرز المشاهدين التي شهدتها انتخابات اليوم، مؤكداً وجود حرص شديد من شباب المهندسين على المشاركة سواء بالتصويت أو الترشح مما يعطي مؤشرا إيجابيا لمستقبل أعضاء النقابة حيث تقدم بخالص التهاني للزملاء الناجحين في انتخابات التجديد النصفي.