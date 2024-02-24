يصاب الرجال بتصلب الشرايين أكثر من النساء.. طبيبة توضح

ذكرت الدكتورة أولانكينا في مقابلة مع إزفستيا عن مدى تعرض الرجال للإصابة بتصلب الشرايين، وفيما يتعلق بهذا، النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقالت: "يحدث تصلب الشرايين عند الرجال عدة مرات أكثر من النساء".

وأوضحت الطبيبة أن قلب الذكر أكبر من قلب الأنثى، ومعدل ضربات قلبه أبطأ، وفي مثل هذه الظروف، يضطر القلب إلى ضخ الدم بضغط أكثر شدة، مما يجعل الرجال عرضة لارتفاع ضغط الدم.

وأضافت: "هناك ميزة أخرى: يحتوي دم الرجال على كمية أكبر من الهيموجلوبين، لكن الأوعية الدموية لدى النساء أكثر مرونة بفضل هرمون الاستروجين الجنسي، كما أن خطر الإصابة بتصلب الشرايين أقل".

أشارت أولغا أولانكينا إلى أن تصلب الشرايين، الذي لا يتم علاجه، يهدد بعواقب خطيرة (بما في ذلك في شكل سكتة دماغية أو نوبة قلبية) مع تطورها، تبدأ الأوعية بالامتلاء بلويحات الكوليسترول، وتتعطل الدورة الدموية فيها ونتيجة لذلك، فإن الأعضاء التي من المفترض أن توفر لها تدفق الدم الطبيعي لا تتلقى الكمية المطلوبة من الدم والأكسجين والمواد المغذية.

الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بتجلط الدم

حذرت أولانكينا من أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما معرضون لخطر الإصابة بتجلط الدم، وخاصة أولئك الذين يعيشون نمط حياة غير مستقر، ويدخنون، ويشربون الكحول ويتناولون وجبة دسمة بانتظام.

وأشارت الطبيبة إلى أنه عند ظهور جلطات الدم، تظهر أعراض غير محددة في البداية: على سبيل المثال، التعب أو الثقل في الساقين، بالإضافة إلى ذلك، فإن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بمرض السكري بعد سن 45. وهذا المرض بدوره يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية واعتلال الدماغ.