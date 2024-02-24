مصرع ربة منزل صدمها قطار في الشرقية

لقت ربة منزل مصرعها؛ إثر تعرضها لحادث اصطدام قطار بها أثناء عبورها قضبان السكك الحديد بناحية طريق أبو الشقوق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل جثة السيدة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بكفر صقر، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث اصطدام قطار برب منزل على طريق أبو الشقوق أمام قاعة حفلات بمركز كفر صقر.

وبالفحص، واقوال الشهود، تبين اصطدام القطار بربة منزل تدعى«ك. ع» 60 عاما، مقيمة بحي السلام بمدينة كفر صقر، وذلك أثناء محاولتها عبور قضبان السكة الحديد بناحية طريق أبو الشقوق أمام قاعة حفلات بمركز كفر صقر.

على الفور، تم نقل جثة السيدة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بكفر صقر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.