سكرتير بنى سويف يناقش إجراءات طرح منطقة للخدمات بكوم أبوراضي الصناعية

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، اجتماعاً لمناقشة إجراءات طرح منطقة خدمات بكوم أبوراضي الصناعية ،وذلك بحضور دعاء هلال رئيس المنطقة سلمى فتحى مدير مكتب خدمة المستثمرين ،المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية، وبعض مديري الإدارات المعنية بالديوان العام ومسؤولي مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالواسطى ووحدة الإيرادات

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الاشتراطات البنائية وكيفية وإجراءات الطرح والتعاقد واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية ، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع "نهاية الأسبوع الجاري" بحضور المستثمرين وأصحاب المشروعات بكوم أبوراضي ، لمناقشة المساحات المطلوبة لإنشاء منطقة خدمات مركزية بالمنطقة الصناعية، وذلك ضمن خطة المحافظة للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل المعوقات والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بسرعة السير في إجراءات طرح منطقة الخدمات، خاصة منطقة المخازن؛ للتيسير على المستثمرين ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات ، خاصة ملف الاستثمار الذي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وفق رؤية مصر 2030



