ختام تدريبات برنامج مشواري لصقل مهارات سفراء مشواري بالشرقية

أختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فاعليات برنامج مشواري لصقل مهارات سفراء برنامج مشواري، لتنمية المهارات الحياتية بمحافظة الشرقية، والذى ينفذ ضمن خطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة» والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف و المديرية، بحضور سفراء البرنامج بمحافظة الشرقية والذي نفذ على مدار ثلاثة أيام بمركز شباب أبو كبير.

تضمنت فعاليات البرنامج مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة: «إدارة الوقت، العمل الجماعي، صناعة القرار وحل المشكلات» لصقل وتنمية مهارات المدربين وتأهيلهم نحو الارتقاء بأساليب التدريب الحديثة، والتى تتم وفق مادة علمية تؤدى إلى تحقيق الأهداف المرجوه من التدريبات للشباب والنشء.

وفي نهاية البرنامج، تم توزيع شهادات المُشاركة في نهاية البرنامج على سفراء مشواري من قبل منسق البرنامج أيمن حمدي.

أقيم البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، ومنال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وبإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب، وعمرو العتراوي منسق سفراء مشواري بالوزارة.

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