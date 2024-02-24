مجدى بدوى مبدع في تشكيل الخشب وتحويله لتحف ومنحوتات فنية

في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتحديدا في منطقة وسط البلد يقع أقدم ورشة " اويمة" لنحت الخشب وتحويله من مهملات إلى تحف فنيه والداعية .

الورشة التى تم إنشاءها منذ عام 1950 اى منذ قرابة 74 عاما ورثها مجدى بدوى البالغ من العمر 63عاما عن والده الذى كان أحد الصناع المهرة الذين شاركوا في منحوتات المسجد الأقصى وقال إنه يحلم بان يصلى بالمسجد الأقصى وان يقدم إبداعه في منحوتاته

واضاف أنه يعمل بالمهنة منذ أكثر من نصف قرن وأنه تعلمها من والده وأنه يقدم علمه وفكره وإبداعه لتعليم طلاب كليات التربية النوعية والفنون التطبيقية لتعليمهم مهارات النحت وتشكيل الاخشاب.

وأشار إلى أنه كان يعمل موظفاً بالأزهر الشريف وأنه كان يمارس تلك المهنة إلى جانب عمله

واضاف أنه سعيد بها ويعشقها ويتمنى أن ينهى حياته بزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج أو العمرة

واضاف مجدى بدوى أنه يعمل ليل نهار من أجل حبه للمهنة وأنه يقوم بتدريب طلاب الجامعات وخاصة كليات التربية النوعية والفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية حيث يقوم بتعليم الطلاب مهارات النحت والنقش والرسم على الخشب وكيفية الاستفادة من اى قطع اخشاب غيرمستفاد منها أو مهملة وتحويلها إلى تحف فنية.

معقبا أنه قام بتشكيل قطع الخشب إلى نماذج فرعونية وتراثية ونماذج من الفن القديم والحديث بجميع انواع الخشب وصناعة ادوات المطبخ كالصوانى والتوابل والانتيكات والفازات والعصيان المطرزة بالأويمة والكنصول المعلق وغيرها من التحف الفنية والإبداعية

مجدى بدوى

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