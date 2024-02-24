قبل مواجهة الليلة في الدوري الانجليزي.. مانشستر سيتي لا يعرف الهزيمة أمام بورنموث

يواجه مانشستر سيتي نظيره بورنموث، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين، على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الإسبوع الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي لا يعرف الهزيمة أمام بورنموث

يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره نادي بورنموث، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الأسبوع ال 26 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



ويملك مانشستر سيتي سجلًا مميزًا في آخر عشر مباريات أمام بورنموث، حيث فاز مانشستر سيتي في ال 10 مباريات دون أن يعرف طعم الهزيمة في أي مباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الانجليزى والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في تمام السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1.