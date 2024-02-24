بعد انخفاضه أمس.. ارتفاع أسعار الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

بعد تراجع سعر الريال السعودي بالسوق السوداء أمس الجمعة، وذلك على خلفية انخفاض عام للعملات مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، عقب إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في إطار الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، يعود السعر للارتفاع مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 24 فبراير.

وسجلت أسعار الريال السعودي اليوم، السبت 24 فبراير 2024، في السوق السوداء حوالي 14.64 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو 6.41 جنيه وحوالي 14.77 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو 6.55 جنيه.