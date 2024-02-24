تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في كأس الرابطة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي بنظيره تشيلسي، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزي لهذا الموسم.



ومن المتوقع أن يشهد تشكيل ليفربول غياب الدولي المصري محمد صلاح، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار مع منتخب بلاده، على الرغم من عودته ولعبه أمام برينتفورد، لكن ما زال يعاني منها.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي



حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - ريان جرافنبيرش هارفي إليوت.

خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو.

ويبحث "الريدز" ليفربول عن الفوز من أجل مواصلة النتائج الإيجابية سواء على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس الاتحاد.

بينما يرغب "البلوز" تشيلسي عن الخروج من النفق المظلم، بعد النتائج السلبية التي عاني منها خلال الموسم الحالي.

ليفربول وتشيلسي.. الموعد والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة ليفربول أمام تشيلسي في الخامسة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "ويمبلي" معقل البلوز.

وتُذاع المواجهة ليفربول أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الماضية.