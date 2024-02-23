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الجمعة 23 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

أسماء الجمال: "رأس الحكمة" يوفر ملايين من فرص العمل والمزيد من العملة الصعبة

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

أشادت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في إتمام صفقة رأس الحكمة والتي تعد الأضخم في تاريخ مصر، بشراكة مصرية إماراتية، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تعادل 35 مليار دولار، يدخلون خزانة الدولة خلال شهرين، إذ تبلغ الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، ليكون نصيب مصر 35%؜ من أرباح المشروع،  مما يساهم بشكل كبير في حل أزمة العملة الأجنبية فى مصر، والقضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية، وبالتالي ينخفض التضخم فيصحبه انخفاض الأسعار فتتوازن الأجور مع الأسعار.وانفراجة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.  

وأكدت "الجمال"  بأن هذه الصفقة ستصب فى صالح عمال مصر بشكل مباشر وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذه المدينة الجديدة ستقام بأيدي ومصانع مصرية، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيكون إضافة جديدة لخطة تنمية الدولة المصرية وأحد ركائز تنمية الاقتصاد الوطني.

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