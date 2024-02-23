تدريب 15 من العاملين بصحة الفيوم على استخدام الحاسب الالى

نظم مركز تدريب وتكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة محمود طه عبد الرحمن -مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بالمديرية و باشراف الدكتور احمد محمد الملوانى -المشرف على مركز المعلومات تدريبا لـ 15 من العاملين من الادارات المختلفة بالمديرية على اساسيات الحاسب الالى.

تم التدريب برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و اللواء المهندس الدكتوراشرف محمد عبد العليم -مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى وتحت اشراف المهندسة ايناس بدر مدير عام الادارة العامة لشبكات الانترنت والنشر ومدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بوزارة الصحة والسكان و تنفيذا لرؤية مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بتنفيذ الدورات التدريبية بالفروع التابعة للمركز.

تناول التدريب على استخدام windows و word و excel وقام بالتدريب كل من محمود طه ورضا هاشم وعلاء عبد الحليم واستمر التدريب لمدة اسبوع بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم.

مرور على المستشفيات..

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق قام الدكتورسامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمرور على ثلاث مستشفيات مركزية هي ابشواي واطساوطامية يرافقه في المرور كل من هاله احمد - مدير اداره التمريض و دكتورة نشوى جلال - مدير ادارة العلاقات العامة و دكتورة نورهان محمد - عضو المكتب الفني و متولي سعد - مدير الشئون الادارية بالمديرية. وبدا الجولة بالمرور المفاجئ على مستشفى ابشواي المركزي ولاحظ التزام جميع العاملين بارتداء الزي الرسمي كل في تخصصه وايضا ارتداء كارت تعريف.

وتفقد وكيل الوزارة في مستهل زيارته للمستشفى صيدلية العلاج على نفقة الدولة واستمع لشكاوي بعض المواطنين الخاصة بسيستم الرسائل القصيرة حيث لم تصل اكواد العلاج بالرغم من صدور قرار به مما يعطل صرف الادوية لهم وقام سيادته بالاتصال على الفور بمدير المجالس الطبية المتخصصة لعرض المشكلة ومحاولة حلها تيسيرا على المرضى

كان في استقباله الدكتور محمد نصر الله - مدير المستشفى و قام بتفقد مبنى الاستقبال والطوارئ والاطمئنان على الحالات المتواجدة بعد ذلك تفقد مبنى الكلى والعناية الغسيل الكلوي السلبي والايجابي واستمع الى شكاوي بعد المرضى الذين كانوا ينتظرون جلسة العلاج وذلك فى حضور الاخصائية الاجتماعية فاطمة على حيث اشتكى المرضى من تاخير دخولهم الجلسة ويستعجلون في الدخول فاوضح لهم ان الفريق الطبي يقوم بتعقيم الاجهزة عقب كل جلسة ولذلك عليهم الانتظار لحين الانتهاء من هذه المهمة حرصا على صحتهم و سلامتهم .

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