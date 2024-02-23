مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي يعلن دعمه لغزة

أدلى مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، بتصريحات أشعلت شبكات التواصل الاجتماعي لتثير جدلا واسعاً لدى أوساط الشعب اليمني بين مؤيد لموقفه ورافض له.



وتحدث الرحبي في مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة المهرية أثناء حواره عن عدة قضايا مشتعلة في المنطقة أبرزها الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة والعمليات العسكرية التي ينفذها الحوثيين في البحر الأحمر، إضافة لعدد آخر من الملفات الأخرى.



يذكر أن الرحبي أسس رابطة صحفيي محافظة إب، واختير رئيسًا لها عام 2010 وفي العام نفسه، أسس الرحبي ما عرفت بـ "لجنة الدفاع عن المعتقلين اليمنيين في السعودية" وشغل منصب الناطق الإعلامي.

كما عمل مراسلاً لقناة السعيدة الفضائية عام 2011، وفي عام 2016 أسس الرحبي في الرياض رابطة الصحفيين اليمنيين، الموالين لشرعية عبدربه منصور هادي، وشغل منصب الأمين العام، إلى أن عين سكرتيراً صحفياً للرئاسة اليمنية، ومستشار وزير الإعلام اليمني عام 2017، ثم أسس قناة المهرية الفضائية عام 2020 وترأس مجلس إدارتها حتى الوقت الحالي.

وقد أعلن مستشار وزير الاعلام عن وقوفه إلى جانب كل جماعة أو تيار أو حزب يمني يساند القضية الفلسطينية، وهو ما جعله موضع اتهام من قبل العديد من الشخصيات المحسوبة على حكومة الشرعية، إضافة الى ذلك فقد هاجم الرحبي في سياق حديثه مجلس القيادة الرئاسي، معتبراً تشكيله انقلاباً على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي من خارج اليمن.



هذا وقد شنت العديد من المواقع اليمنية المحسوبة على حكومة عبدربه منصور هادي هجوماً لاذعاً على الرحبي ونفت عنه صفته السياسية ولكن هذه المواقع نفسها قد نشرت في وقت سابق مرسوم تعيينه، ما يزيد الحالة الجدلية حوله.