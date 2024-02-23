بيئة الشرقية تغلق 7 منشآت غذائية وصناعية

شنت إدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، حملة استهدفت التفتيش على 110 منشأة منها: 86 منشأة غذائية، و21 منشأة صناعية وحرفية، و3 تموين سيارات، بمراكز الزقازيق وكفر صقر و حيي أول وثان الزقازيق.

استهدفت الحملة إحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة في الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المهندس ماهر الشناف مدير إدرة شؤون البيئة بالديوان العام بالشرقية، إن جهود الحملة التفتيشية أسفر عن تحرير 158 محضر ما بين «نظافة، سلامة وصحة مهنية، محاضر بيئة، عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة، محاضر جنح صحية، عدم التخلص الأمن من المخلفات»، فضلاً عن إعدام 5 طن مواد غذائية «دقيق، جبن ابيض، شيكولاتة، مخلل، مكرونة، ملح حليب، سمن، لحوم، خضروات، خل، فاكهة، عصائر» غير صالحة للإستخدام الأدمي.

وأوضح إنه تم إعدام 1124 لتر عصائر ومشروبات غازية، فضلاً عن غلق 3 منشأت غذائية لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية، كما تم التوصية بغلق 4 منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية حيالها.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة المرور الدورى على المنشآت الغذائية والصناعية، للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين قبيل شهر رمضان الكريم، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، وتطبيق القانون على المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.