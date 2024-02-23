اقبال ضعيف للتصويت في انتخابات نقابة المهندسين

قال المهندس خالد المهدى عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين أن الاقبال اليوم على انتخابات نقابة المهندسين ضعيف وذلك بسبب ما حدث فى استفتاء ٣٠ مايو فبعد ان قطعوا مسافات طويلة واتتظروا طوال ساعات فى الشمس دمرت صناديق الاقتراق ودهست اصواتهم بالاحذية وهو ما انعكس عليهم اليوم واصابتهم بحالة من الاحباط.

واشار المهدى الى ان ضعف اداء النقابة فى الفترة الاخيرة ادى لعزوف الكثيرين عن المشهد رغم محاولات نقيب المهندسين كشف حقيقة ما حدث وذهابة للنيابة لاكثر من مرة .

واكد المهدى ان عدد المرشحين اليوم اكثر من عدد الناخبين فلدينا منافسة بين عدد من القوائم منها قائمة تحالف ٣٠ مايو وقائمة بداية و الرقى والموحدة و القاهرة ٢٤

يذكر أن انتخابات نقابة المهندسين بدات اليوم، من العاشرة صباحًا وتنتهى فى السابعة مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.