مصرع عنصر إجرامى وضبط آخرين بقنا في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه ، وضبط آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية وذلك في محافظة قنا.

مصرع عنصر إجرامى وضبط آخرين بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الامن بقنا

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها (3 عناصر إجرامية – سبق إتهامهم فى عدد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح نارى") حال محاولتهم سرقة أحد المحال التجارية بدائرة القسم.

ولدى مشاهدتهم للقوات بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط الآخرين وبحوزتهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات - مقص حديدى "يستخدم فى سرقة المحال" - دراجة نارية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الخطرة والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

حجز المتهمين بارتكاب واقعة قيادة سيارتين وفعل حركات استعراضية بمصر القديمة

كما أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية ، بحجز المتهمين بارتكاب واقعة قيادة سيارتين وفعل حركات استعراضية أثناء سيرها في موكب زفاف بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وذلك 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيادة سيارتين بحركات استعراضية أثناء سيرهما بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة في القاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة سائقين -مقيمان بمحافظة القاهرة- وكذا السيارتين المستخدمتين في الواقعة "إحداهما منتهية التراخيص".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.