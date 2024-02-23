طقس الاسكندرية سماء صافية وشمس ساطعة

شهدت محافظة الاسكندرية صباح اليوم الجمعة طقس مشمس مستقر يتمتع بأجواء أوروبية في عروس البحر المتوسط الإسكندرية ،عقب إنهاء نوة " الشمس الصغرى " شديدة الامطار وتراوحت درجات الحاررة بين 14 للصغرى و19 للعظمى مع تراجع فرص هطول الأمطار وسطوع الشمس، فيما سجلت سرعة الرياح 10 كيلو متر/ساعة والرطوبة 82%.

وتوافد أهالي الإسكندرية وزائريها للاستمتاع بمنظر البحر والطقس الدافئ. بطقس شتوى متميز، خاصة لمحبى فصل الشتاء، نظرا لما تتعرض له المحافظة من نوات وظواهر جوية تضفى لمسة شتوية رائعة لمحبى فصل الشتاء، بالإضافة إلى التمتع أيضا بأجواء الشتاء الدافئة فى الأيام التى تختفى فيها الظواهر الجوية والنوات، وتتجمل الطبيعة على سواحل الإسكندرية سواء فى التشكيلات الرائعة للسحب التى ترسم لوحات فنية فى السماء، أو فى صفاء ونقاء لون البحر خاصة فى الأيام المشمسة.

وهناك مزرات يقبل عليها الزائرين في فصل الشتاء، منها قلعة قايتباي الأثرية، وتوافد علي سور الكورنيش بمنطقة محطة الرمل قلب الإسكندرية النابض بمئات الزوار للتنزه والاستمتاع بركوب الحنطور، وانتشار لباعة الآيس كريم والمسليات، وغيرها بطول الكورنيش من مناطق محطة الرمل والمنشية وبحري، للاستمتاع بطقس الإسكندرية.

وعلى الرغم من اعتدال حالة الطقس، إلا أن الأرصاد الجوية، حذرت من التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة، وعودة درجات الحرارة للانخفاض لمعدلاتها الطبيعية، ليسود طقس شتوي على جميع الانحاء.

وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالوجه البحري والسواحل الشمالية

وناشدت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بترك مسافات آمنة بين السيارات ، وتشغيل الكشافات عند القيادة ، وتهدئة السرعة نظرا لانخفاض الرؤية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.