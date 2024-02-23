فضائل لرسول الله لم تحدث لأحدٍ غيره.. مجدي عاشور يوضحها

تحدث الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية عن فضائل لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اختصه بها الله سبحانه وتعالى فلم تحدث لأحدٍ غيره.

وأكد عاشور خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن تلك الفضائل على وجه الإجمال لم تتكرر ولا تحدث مع أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنطق البُراق أن حضرة النبي حين جاء يركب البُراقُ لينتقل من مكة إلى المسجد الأقصى ثم الملأ الأعلى، البُراقُ من جلال وهيبة سيدنا النبي تحرك قليلًا، فقال له جبريل عليه السلام أثبت يا بوراق فما ركبك أحدًا خيرًا من محمد، فإذا قد ركبه جميع الأنبياء ولكن خيرهم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبُراقُ هو دابة أقل في حجمها من البغل وأعلى من الحمار، خطوتُه عند أقصى مُنتهى بصرِه ، وعليها انتقل سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج.

إمام الأنبياء والمرسلين

وتابع عاشور أن جبريل عليه السلام لما وصلوا إلى المسجد الأاقصى قدمه على الأنبياء والمرسلين فصلى بهم إمامًا لبيان فضل النبي الكريم، فواقفوا صفًا ليصلوا خلف خاتم الأنبياء والمرسلين، وهناك لم تكن صلاة فريضة كما قال العلماء، ولكنها كانت صلاة ركعتين حتى يتبين لهم جميعًا أنهم عباد لله، وحتى يظهر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أول من تنشق عنه الارض

وجاء في سنة الحبيب المصطفى كيف اختص الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد فجعله أول من تنشق عنه الأرض يوم القيمامة ويُعطى لواء الحمد وأول من يدخل الجنة ويقابل المولى عزوجل ويسأل فيعطى، عن أنس بن مالك – رضى الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ – يقول: "إني لأول مَن تنشق الأرضُ عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخرَ، وأنا سيدُ النَّاس يومَ القيامة ولا فخرَ، وأنا أول مَن يدخل الجَنَّة ولا فخرَ، وإني آتي باب الجَنَّة فآخذ بحلقها فيقولون: مَن هذا؟ فأقول: أنا مُحمَّد!! فيفتحوا لي، فأدخل, فإذا الجبارُ متقبلي، فأسجد له فيقول: ارفع رأسك يا مُحمَّد، وتكلَّم يُسمع منك".