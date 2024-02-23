تحويل القبلة..موضوع خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية







تناولت خطبة الجمعة اليوم بمساجد الإسماعيلية اليوم الحديث عن حدث تحويل القبلة والدروس المستفادة منها .

وقال الخطباء أنَّ تحويلَ القبلةِ مِن أهمِّ الأحداثِ في حياةِ نبيِّنَا ﷺ، وحياةِ أصحابِهِ (رضي اللهُ عنهم)، وتاريخِ أمتِنَا الإسلاميةِ، وذلك أنَّ نبيَّنَا (ﷺ ظلَّ يُصلِّي تجاهَ المسجدِ الأقصَى ستةَ عشرَ شهرًا، وكان يؤملُ أنْ تكونَ قبلتُهُ أوَّلَ بيتٍ وضعَ للناسِ بيتَ اللهِ الحرامَ بمكةَ المكرمةِ،.

ومن الدروس المستفادة إبرازُ مكانةِ الحبيبِ ﷺ، وبيانُ رفعةِ شأنهِ، وعظيمِ منزلتِهِ ﷺ عندَ ربِّهِ.

وبيانُ حالِ أهلِ النفاقِ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، والتحذيرُ مِن شرِّهِم، حيثُ حكَى القرآنُ الكريمُ تشكيكَهُم في أمرِ تحويلِ القبلة.و درسُ حسنِ الاستجابةِ للهِ تعالى ولرسولِهِ ﷺ.فكانَ المؤمنونَ الصادقونَ على يقينٍ جازمٍ بأنَّ كلَّ ما جاءَ بهِ (صلواتُ ربِّي وسلامُهُ عليهِ) حقٌّ لا مريةَ فيهِ،