وكيل شباب ورياضة الغربية يشهد ختام دورة إعداد مدير النشاط الرياضي

أختتمت الشباب والرياضة بالغربية، "الادارة العامة للرياضة"، دورة إعداد مدير النشاط الرياضي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وتوجيهات الاستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وأشراف الدكتور عبده ابوطالب وكيل المديريه للرياضة، والأستاذه شويكار الخطيب مدير الاداره العامه للرياضه.

وشهد اليوم يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ختام فعاليات دورة إعداد مدير النشاط الرياضي بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، وذلك بحضور الدكتور يحيي فكري استاذ بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا.

وأوضح أن الرياضة هي مجهود جسدي عادي أو مهارة تُمَارَس بموجب قواعد مُتفق عليها بهدف الترفيه أو المنافَسة أو المُتعة أو التميز أو تطوير المهارات أو تقوية الثقة بالنفس أو الجسد، واختلاف الأهداف من حيث اجتماعها أو انفرادها يميز الرياضات، بالإضافة إلى ما يضيفه اللاعبون أو الفِرَق من تأثيرٍ على رياضاتهم.

قال إن التربية البدنية هي الجانب المتكامل من التربية يعمل على تنمية الفرد وتكيفه جسديًّا وعقليًّا واجتماعيًّا ووجدانيًّا عن طريق الأنشطة البدنية المُختارة التي تتناسب مع مرحلة النمو، والتي تُمارس بإشراف قيادةٍ صالحةٍ لتحقيقِ أسمى القيم الإنسانية وبذلك فإن تعبير التربية الرياضية أوسع بكثير وأعمق دلالةً بالنسبة لحياةِ الإنسان من كونه مجرد صحة البدن أو الثقافة البدنية أو التمرينات والتدريبات البدنية أو الألعاب الرياضية، فهو مجال من مجالات التربية الشاملة التي تشكل التربية الرياضية ميدانا حيا منه مشيرا إلى أن برامجه ليست مجرد تدريبات تُؤَدَّى ولكنها بإشراف قيادةٍ مؤهلة تساعد على جعل حياة الإنسان ملائمةً لمتطلبات العصر .

الجدير بالذكر أن دورة إعداد مدير النشاط الرياضي تهدف إلى مساعدة المشاركين على دراسة التسويق والرعاية الرياضية، كما تتطلب معرفة تنظيم الفعاليات الرياضية، وإدارة المنشآت الرياضية، وأيضاً ضرورة معرفة قانون الرياضة، ويذكر أن البرنامج نفذ خلال الفترة من من ١٨ فبراير وحتى ٢٢ فبراير ، من الساعه ١١ صباحاً حتى الساعة ٢ ظهراً، وقد تخلل البرنامج التدريبي إمتحان لأجتياز الدورة خلال فترة التدريب، ومع نهاية البرنامج التدريبي توزع شهادات اجتياز الدورة وذلك بحضور الأستاذ يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور عبده أبو طالب وكيل المديريه للرياضه والأستاذه شويكار الخطيب مدير الاداره العامه للرياضه.