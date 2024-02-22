إفتتاح معرض أهلا رمضان بشرق الإسكندرية

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ مساء اليوم لافتتاح معرض "أهلا رمضان" الكائن بمنطقة سيدي جابر خلف محطة القطار بنطاق حي شرق، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ومن الجدير بالذكر، أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الحالية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

ويشارك في معرض "أهلا رمضان" هذا العام بالإسكندرية مجموعة من الشركات المساهمة وهي: سرايا ماركت، توتسي فودز، نقابة المهن الزراعية، شركة إسكندرية للزيوت والصابون الوطنية، الشيمي للعطارة، المحروسة الشركة العامة لتجارة الجملة، شركة المجد، بخيت العطار، شاهين للمخللات، كابتشينو دامور.

وقام الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ بتفقد السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وكذلك الأسعار المخفضة التي يقدمها العارضون والتي تصل في بعض السلع إلى خصم ٣٠٪

وأكد نائب المحافظ، حرص المحافظة على إقامة المزيد من معارض أهلا رمضان على مستوى الأحياء ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين.

جاء ذلك بحضور، المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، و اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، وجميع الأجهزة المعنية.