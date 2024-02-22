فيلم "أحمر" يشارك في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

يشارك فيلم أحمر، في مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي في نسخته الـ25، المقرر تنطلق يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 5 مارس المقبل.

الفيلم الروائي القصير أحمر، للمخرجة جميلة ويفي، يعرض لأول مرة في مصر بعد مشاركته بالمهرحان الدولي لفيلم الطالب في مدينة كازبلانكا بالمغرب.

يشارك في بطولة فيلم أحمر، كل من: روان الغابة، وكريم سرور، ومريم ويفي، وعبير منصور، وسيناريو وحوار هناء عطية وجميلة ويفي، ومن إخراج جميلة يفي، وتدور أحداثه عن الدكتورة ليلى عيادتها التي تقرر العودة للمنزل مرغمة لاستقبال والدة زوجها في البيت كعادة نهاية الأسبوع، لكنها تستقبل فجأة بالعيادة " فرح"، العروس الجديد، التي تأتي مع زوجها أحمد ووالدته لترى ليلى نوع آخر من القهر، وتدرك أنها ليست وحدها من تعاني منه في المجتمع.

معلومات عن مخرجة الفيلم

جميلة ويفي، كاتبة ومخرجة مصرية، ولدت عام 1993 التحقت بالمعهد العالي للسينما قسم "الإخراج"، تخرجت منه عام 2023 قامت بالعمل كمساعد مخرج في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني.. ويعد فيلم "أحمر" أولى تجاربها الروائية القصيرة وهو مشروع تخرجها من المعهد العالي للسينما عام 2023 ، وقد شارك الفيلم بالمهرجان الدولي لفيلم الطالب بالمغرب وحصل على الجائزة الثالثة كأفضل فيلم روائي قصير، قامت بكتابة عدة مقالات ودراسات سينمائية ونشرت بالعديد من المجلات السينمائية والصحف، قامت بالمشاركة والإعداد والتقديم لكتابين “أسامة فوزي، الرجل الذي عاش مرتين" محسن ويفي، "مختارات نقدية" الكتابين صدرا ضمن مطبوعات مهرجان الإسماعيلية في عام 2019، 2022.