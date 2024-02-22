المؤبد لشخص و10 سنوات لآخر بتهمة قتل شاب بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين ، وهاني رمسيس ، وأمانة سر محمد احمد عابد ، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بالسجن المؤبد للمتهم احمد قطب عبد السلام ، ومعاقبه شقيقه محمد قطب عبد السلام بالسجن 10سنوات ، وعبد السلام قطب عبد السلام بالسجن 7سنوات ، بتهمة قتل شاب واستعراض القوة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث المديرية،بورود بلاغاً من مأمور مركز شرطة أبشواي، بمقتل أربعيني في العقد الرابع من العمر على يد جاره، ونشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية النصارية بنطاق المركز. وانتقل ضباط مركز شرطة أبشواي إلى مكان الواقعة، وتبينّ مقتل أشرف سعيد نعيمي، 40 عامًا، على يد محمد قطب عبد السلام، وبمساعدة والده واشقائه، إثر تلقيه ضربة بآلة حادة على الرأس، خلال جلسة عُرفية بحضور كبار العائلات بقرية النصارية، لحل الخلاف بين العائلتين والذي نشب قبل الإفطار بسبب لهو الأطفال. وعقب مقتل أحد أفراد العائلتين، اجتمع أفراد عائلته حاملين الأسلحة البيضاء والشوم، وهرعوا إلى منزل أسرة القاتل، ونشبت مشاجرة بينهما، وقع خلالها العديد من المصابين، وحاول الجيران التدخل بينهما إلا أنّهما فشلا فأبلغا الشرطة على الفور، فيما فر القاتل هاربًا إلى خارج القرية فور ارتكابه جريمته. وتم القبض علي المتهمين، وتم إحالتهم الى النيابه العامه والتى تولت التحقيق واحالتهم الي محكمة جنايات الفيوم والتى اصدرت حكمها السابق .

حكم اخر

ومن جهه اخرى قضت الدائرة الثامنه بمحكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشارطلعت قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كمال، وأمانة سر محمد احمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني بالسجن المؤبد ل المتهم محمد رمضان درغام من قرية العجميين بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، في اتهامه بمواقعه شقيقته المعاقه ذهنياً وحملها منه سفاحا .

تعود تفاصيل الواقعه الي شهر فبراير 2021 عندما شعر والد الفتاه بإصابة ابنته بإعياء شديد فاصطحبها إلى مستشفى إبشواي المركزي وفوجئ بأن المستشفى تخبره بأنها حاملا، مما أصاب الأب بصدمه، قبل أن يكتشف أن مرتكب تلك الجريمة ابنه، وعلى الفور اتجه الأب إلى مركز شرطة إبشواي، وحرر محضرا ضد ابنه والقى القبض عليه.

احيل المتهم الى النيابة والتى تولت التحقيق وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبة المتهم طبقا لما جاء فى أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.واصدرت محكمة الجنايات اليوم حكمها السابق .