الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة لخط القاهرة- منوف وامتداد مسير قطار 556

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 / 2 / 2024  يتم تشغيل قطار 533 ( خدمة جديدة ) بعربات  تحيا مصر ما بين القاهرة / منوف   حيث يقوم من القاهرة الساعة 4:10 صباحاً ويصل منوف الساعة 6:25 صباحاً طبقاً للجدول المرفق . 

 

كما قررت الهيئة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 23 / 2 / 2024 امتداد مسير قطار 556 ركاب طنطا / منوف لمحطة القاهرة حيث يقوم من طنطا الساعة 6:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:55 مساءاً طبقا للجدول المرفق   . 

ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 534 طبقاً للجدول المرفق . 

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة لخط القاهرة- منوف وامتداد مسير قطار 556 
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة لخط القاهرة- منوف وامتداد مسير قطار 556 
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة لخط القاهرة- منوف وامتداد مسير قطار 556 

والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب .

الجريدة الورقية