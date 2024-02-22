أمسية موسيقية تمزج الألحان الشرقية.. تعرف على فعاليات مكتبة مصر الجديدة

يشهد مسرح مكتبة مصر الجديدة، في الساعة السابعة من مساء غد الجمعة 23 فبراير الجارى ، أمسية موسيقية تمزج الألحان الشرقية بإيقاعات موسيقى الجاز والسوينج والكلاسيكيات الناعمة من تقديم فرقة «ترانكيل نوت باند» الموسيقية.

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، انه وعلى مدار ساعتين تعزف الفرقة مجموعة متنوعة من موسيقى أغاني الجاز المشهورة وأغاني الجاز اللاتينية والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام، وبعض مختارات من موسيقي التانجو الشهيرة، بالاضافة الى الاغاني الشرقية منتقاة بعناية بتوزيع جديد لكبار المطربين المصريين والعرب في مقدمته أعمال محمد الموجي،الأخوين الرحباني،سيد درويش ،محمد فوزي،خالد حماد ومحمد رحيم ، وتقدم المطربة ريم عز الدين بغناء أغنيات من أعمال الأخوين الرحباني ، محمد الموجي ومحمد رحيم.

يذكر ان «ترانكيل نوت باند» هي فرقة موسيقية ناشئة أسسها الدكتور محمد رفعت وتهدف إلى إيجاد مساحة موسيقية تجمع الجمهورين الشرقي والغربي، من خلال تقديم مقطوعات ذات طابع خاص، مضيفةً أن الفرقة منفتحة على كل أنواع الموسيقى حيث تعزف الموسيقى الغربية بروح عربية .

وتضم الفرقة، موسيقيين ذوى موهبة ودارسين أكاديميين حاصلين على الدكتوراة في فروع الموسيقى المختلفة وهم محمد رفعت على البيانو، نصر مرعي درامز، كريم واصف كونترباص، نور الدين محمد على تشيللو، عماد عاطف فلوت، وليد جلال بيركش

واضاف الدكتور نبيل حلمى، ان نشاط مكتبات الجمعية ممتد ايضا خلال يوم الجمعة حيث تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة 2 ظهر يوم غد الجمعة ندوة اونلاين عبر منصة زووم بعنوان " تأثير شخصيات السوشيال ميديا " ، على التكوين النفسى للطفل والمراهق تحاضر فيها الدكتورة ايمان ممتازاخصائى تنمية بشرية ، تتناول مدى تأثير الترندات و الشخصيات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعى على شخصية الأطفال وتكوينهم النفسى بالسلب ام بالإيجاب .

كما يشارك اطفال مكتبة مصر الجديدة للطفل، ايضا يوم غد الجمعة فى مسابقة المنتدى الافرواسيوى للتكنولوجيا بالمدينة العلمية بالسادس من اكتوبر، وتتناول المسابقة عده موضوعات اذ تشارك المكتبة فى مهرجان العلوم والروبوت. وروبوت الانقاذ.

بينما تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، يوم السبت الموافق 24 فبراير الجارى ورشة فن الموزايك ورشة فنية للاطفال باستخدام الفوم ، حيث يتم تجسيم شخصيات كارتونية بقطع الموزايك ، كما تنظم ايضا يوم الخميس الموافق 29 فيراير حلقة مناقشة لكتاب الاتيكيت لخبيرة الاتيكيت نادين جاد تناقش فيها الكاتبة محاور الكتاب من اتيكيت الطعام و الكلمات السحرية والمشى والتعامل مع الاخرين .