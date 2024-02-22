موسم حصاد الفول ينقذ رمضان.. تراجع متوقع في الأسعار خلال أبريل

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين في مصر، إن أسعار الفول في الأسواق المحلية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، وسجل سعر الكيلو من 50 إلى 60 جنيهًا في الأسواق.

أسباب الزيادة الجديدة:

أرجع أبو صدام، أن الارتفاع يعود إلى عدة أسباب، أهمها أن موسم حصاد الفول البلدي لم يبدأ بعد، متوقعاً أن يكون في شهر أبريل المقبل، لذلك يتم الاعتماد على الفول المستورد الذي يشهد أيضًا ارتفاعًا بسبب سعر الصرف.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن هذه الأيام من كل عام، يشهد الفول إقبالًا من المواطنين الذين يقومون بشرائه وتخزينه استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الأسعار ستتراجع بشكل معقول خلال أبريل المقبل.

جدير بالذكر أن الفول البلدي يتميز بجودته العالية وقيمته الغذائية الكبيرة، وإنتاج مصر من الفول يغطي حوالي 20% من حجم الاستهلاك.

الأزمات الاقتصادية:

من ناحية أخرى، تأثرت أسعار السلع الغذائية في العالم بالأزمات الاقتصادية المتلاحقة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة البحر الأحمر والتجارة العالمية.



وفي حال ظهور بشائر على انتهاء تلك الأزمات، من المتوقع أن تتراجع الأسعار عالميًا ومحليًا.