الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ممثل الصين أمام العدل الدولية: ضمان تطبيق القانون الدولي يحمي الفلسطينيين

الصين
الصين

أكد ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية، أن حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأن الرئيس الصيني أكد في كل مناسبة أن الصين داعمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسوية القضية الفلسطينية.

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وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال ممثل الصين، إنه يجب على المحكمة ضمان حقوق الفلسطينيين عبر تطبيق القانون الإنساني الدولي، وندرك أن للمحكمة القدرة والاختصاص للنظر في القضية الفلسطينية، وأكد على ضرورة التدخل الأممي لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

الشعب الفلسطيني

وأضاف: «الشعب الفلسطيني يقاوم من أجل التخلص من الظلم والوصول إلى الدولة والاستقلال».

محكمة العدل الدولية

وتعقد جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، لليوم الرابع على التوالي، من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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