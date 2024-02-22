ضبط شقيقين لهما سجل إجرامي يتاجران بمهمات خاصة بشركة الكهرباء بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج، من ضبط شقيقين لهما سجل إجرامي سابق يقيمان بدائرة القسم لقيامهما بالإتجار وبیع المھمات الخاصة بشركات الكھرباء وغیر مصرح بتداولھا متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة أول بقيام كل من: “ممدوح . ص” 38 سنة عامل والسابق اتھامه في 7 قضایا تنوعت بين "سلاح وضرب" وشقیقه “محمود . ص” 44 سنة والسابق اتھامه في 4 قضایا تنوعت بين تبدید وضرب صاحبي مخزن خردة لدائرة القسم بالبیع في المھمات الخاصة بشركات الكھرباء الغیر مصرح بتداولھا.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وسیارة ملك الثاني كانت متواجدة أمام المخزن الخاص بھما محملة ب8 أعمدة جھد متوسط مقطعة وخاصة بشركة الكھرباء وغیر مصرح بتداولھا بالأسواق .

وبمواجھتھما بما أسفر عنه الضبط أقرا بتحصلھما على المضبوطات بطرق غير شرعية بقصد الإتجار .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .